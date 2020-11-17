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林曉峰否認與新歡撐枱腳

2020-11-17 列印
■林曉峰與羅家英為ViuTV節目錄影。
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　　林曉峰與羅家英昨日為ViuTV節目《調查男女》錄影，談到「如花」李健仁去年中風後回港治療，他說：「聽講唔係咁好，上年我同細龜（黃一山）想幫他籌款醫病，但內地唔可以咁做。（他多謝甘比和古天樂出錢幫忙？）有甘比同古仔幫手就相當好啦！」

　　回復單身的林曉峰，日前被影到與貌似前妻康子妮的女子吃飯，他否認是女友，稱只是朋友，以前工作後會趕回家，現在會多跟朋友外出吃飯，因兩個兒子可照顧自己。

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