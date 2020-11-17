﻿講雪卵談生仔 聞陳家樂扮聾 連詩雅講明「配種」搵靚仔

周柏豪與連詩雅於電影《無間行者之生死潛行》飾演一對情侶，片中前者為反黑隊要員，其實是黑幫臥底，見事業有運行又跟女友求婚成功即想做「真．警察」，咁「反骨」當然冇好下場！提到戲中不乏打鬥及駁火戲份，柏豪坦言拍得好辛苦，要7度低溫下落水外，為拍攝一幕跳車翻滾倒地的鏡頭時，他更意外整傷，「嗰場撻咗4次，跌親個盆骨，三個禮拜都趷住嚟行、痛住嚟拍，根本冇時間睇醫生。（影響生育？）呢個係生女前拍嘅，完全唔關事。」
想生混血B
經歷受傷後，計劃追B的柏豪表示再拍動作戲會錫身啲，保護自己。在旁的Shiga就甚有研究地「教路」造人方法，「女人可以雪卵，所以跌傷條腰都冇影響，我哋Off Cam再講，哈哈！（好留意喎！）身邊個個都生，唔到我唔留意，連邊個陪月好我都知。」追問是否恨生B？她笑言：「講真都唔知自己生得唔得意，我細個都俾人話醜樣。」記者笑指跟緋聞男友陳家樂生的BB實好得意，Shiga即尷尬扯開話題：「柏豪個BB好得意！（為優良基因搵靚仔？）如果係咁我會搵鬼佬，因為混血BB通常眼大鼻高！（咁講家樂好傷心！）結婚嘅嘢實在太遙遠喇，到時會生仔先算啦。」柏豪又插嘴稱亞洲人Mix德國人最靚。
演技被批評
由歌手跨足影視圈，演技屢遭批評的柏豪直言會上網睇留言，了解大家對自己的評價，「即使有負面評價，對我嚟講都未係最壞，至少你會花時間留意我，如果我完全冇價值，你都唔會留言啦，睇吓你想做一個完全冇人理，抑或有人理但有正負評嘅人，我會選擇希望有人理囉，其實咩都鬧過，我對負評都有抗體，最緊要知道自己做緊乜、問心無愧就OK。」對於被網民嘲鼻哥窿好搶戲，他笑道：「冇乜特別感覺，一笑置之。周柏豪個鼻哥窿喎，感恩我媽賜予畀我。（激發進步？）睇番過往作品再改善自己，鼻哥窿大咪唔好抬咁高個頭囉，呢啲全部都係經驗嚟。（有壓力？）冇乜，做咗呢行都10幾年，開始覺得好多嘢可以享受、唔需要睇得咁着緊，反正第二日大家又唔記得。」
撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 服裝：XPX（PH）、[email protected] THE OUTNET（Shiga）
髮型：Sky Wong @ M-Plus 化妝：Winki Tsang 場地：Studio King 影樓王