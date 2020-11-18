女神恨演女漢子 ﻿簡淑兒﻿﻿同男友復合唔急結婚﻿

「仙氣女神」簡淑兒（Jessica），早前在《C9特工》演貼地女神「Laura」，迷倒宅男「DQ 」朱敏瀚；最近在《踩過界II》演王浩信靚女徒弟見習大律師「Jasmine」。 Jessica直言演女神怕擔當不起，近年練到一身肌肉的她，反而想演女漢子。講到跟圈外男友甩拖一年後復合，31歲的她自言不急於結婚，反而認為現階段是跟男友努力工作的搏殺期。 採訪：杜淑霞



攝影：李維隆 服飾：Dazzle Jewellery



對於再演「女神」， Jessica直言都有點擔心未能勝任，更認為相對於「女神」，更適合做女漢子，「都會想試吓啲反差大角色，或者男仔頭，型啲，其實我私底下好男仔頭，唔係大家諗好嬌滴滴，所以有時都想畀大家睇吓，除咗做鄰家女孩，我可以做剛強啲烈女都OK嘅。」



近年練得一身肌肉的Jessica，絕對有條件做烈女，她迷上gym更有多重原因，「做gym好大滿足感，因工作或感情，唔係付出幾多就有幾多回報，但做gym係好成正比，擺幾多努力同心機就會有幾多回報，呢樣係我喺人生中可以控制度嘅嘢。」她又自揭還因胞姐肺部曾出問題要動手術，令她更注重健康，「屋企人唔舒服，自己意識到健康有幾重要，其實做gym唔係為咗操嗰身肌肉，係想健康，拍劇成日捱夜，對身體唔好，唔使開工就盡量用方法令自己健康啲。」



談到早前跟分開一年的圈外男友復合，她承認之前男友不明白工作情況，現在努力嘗試磨合，「以前嘅我係好唔鍾意嗌交，好多嘢都唔係好識得表達，好多嘢會選擇忍，而佢係個好直接好簡單嘅人，有咩脾氣就發，有嘢就講，變咗以前夾唔到，o依家大家學識咗，我講多啲自己感受，佢就唔好每一件事都睇得咁差，咁樣睇吓會唔會再磨合得到。」她又坦言不想身在美國的父母擔心她，所以會努力工作再想結婚，「女仔係呢個年紀搏殺，衝得就做多啲。」



