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《勁爆》頒獎禮記招人頭湧湧

2020-11-18 列印
■柏豪等即場試玩AR裝置。
■新城昨日舉行記招為《勁爆》造勢。
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　　《新城勁爆頒獎禮2020》將於12月30日下午舉行，疫情及限聚令下，昨日有近百歌手及工作人員出席記者會，眾人戴上口罩，大會安排四人一組座位，周柏豪、鄭欣宜、陳柏宇、王君馨和泳兒等均有出席。

　　今年7月確診感染新冠肺炎後康復的新城高層程凱欣透露，今屆仍會舉辦實體頒獎禮，擬在下午在商場內舉行，頒發50多個獎，但不會安排座位。柏豪開心再有實體音樂頒禮獎，坦言有信心獲獎。

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