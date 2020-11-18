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陳昇割口腔腫瘤報平安

2020-11-18 列印
■陳昇透露遵醫囑取消跨年演唱會。 資料圖片
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　　憑名曲《把悲傷留給自己》廣為樂迷認識的台灣歌手陳昇，原定今年底再度舉行跨年演唱會，他昨日突然在社交網發文，透露發現口腔內有腫瘤，未能如期開騷！

　　陳昇寫道：「請大家放心，我的身體狀態自信還是健康。這次健檢及早發現口腔有腫瘤，已立即做手術處理，一切都相當順利平安……過去可能過度透支體力而不自知。」他向粉絲致歉道：「……得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，用最好的狀態回來跟大家見面。」

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