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﻿林青霞出新書 老公賣口乖

2020-11-18 列印
■青霞在本月6日踏入66歲。
■青霞罕有地提及與老公邢李㷧。
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        林青霞月初在66歲生日推出新著《鏡前鏡後》，並重返社交網發表多篇留言慰粉絲，又分享女兒邢嘉倩所送的生日禮物，原來是手製木製書架，獲青霞大表讚賞。

青霞與老公邢李㷧（Michael）屢傳婚姻不穩，她在留文中罕有地提及老公，她寫道：「先生Michael笑着對三個女兒說：『你媽寫了三本書，將來說不定拿個諾貝爾文學獎回來』。人家米蘭昆德拉九十多歲，寫那麼多經典小說都沒得獎，我拿甚麼去得獎啊？」青霞亦透露，4歲孫女為她炮製蛋糕，幸福滿瀉！

圖：資料圖片
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