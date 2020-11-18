﻿與華仔暢談美容經 青雲拆彈焗到頭暈

口罩和檢測，成為市民的抗疫「孖寶」。口罩供應由爆疫初期出現嚴重短缺，導致炒風熾熱，至近期供過於求，價錢已回落至合理水平。同一情況，發生在檢測服務上，隨着私人檢測公司數目增加，供應亦上升，早前收費動輒過千，甚至近二千元的檢測，已迅速降價。目前每次檢測收二百四十元，由於往後需求有增無減，市場供應者亦多，收費理應有進一步下調的空間。 由私人營運的四間社區檢測中心，近日投入服務，公眾反應熱烈，顯示市場需求殷切，原因有三：一是檢測變成日常必須服務之一，不少行業，如飲食業，都要求員工定期檢測，以確保適合上班；二是市民消除對檢測的顧慮，為了解個人健康狀況，願意定期取得陰性報告；三是即使...

2020-11-18