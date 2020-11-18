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﻿與華仔暢談美容經 青雲拆彈焗到頭暈

2020-11-18 列印
■華仔和青雲有很多話題。
■青雲要孭70磅裝備拆炸彈！
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　　劉德華與劉青雲早前合演新片《拆彈專家2》，曾演消防員的青雲初嘗拆彈，更要孭起70磅拆彈裝備，令他不禁高呼「份工唔易做」！青雲首天開工便要跟華仔拍攝拆彈戲，青雲全副武裝甚威風，拍完除頭盔後即笑言：「焗到頭暈暈！」

　　青雲和華仔相隔18年再度合作，依然默契十足，鏡頭外有講有笑暢談美容經、車經等。青雲道：「我哋都好多唔同話題，傾得最多就係劇情！」
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