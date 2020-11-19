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榮登頂尖藝術雜誌封面　超儀挑戰後現代AI造型

2020-11-19 列印
■超儀感謝《KING KONG》肯定她的表演與成就。
■超儀拍攝近20小時毫無怨言。
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　　何超儀早前宣佈與名導盧貝松及托尼凱耶合作，引起國際媒體關注，近日更獲歐洲頂尖獨立藝術雜誌《KING KONG》邀請，成為該刊首位華人封面人物，拍攝多個風格造型靚相。超儀擔任封面人物一期為限量販售，在預售期已全數沽清！

　　《KING KONG》是設計界、藝術界權威獨立雜誌，匯聚全球各地前衞藝術家、攝影師、設計師和音樂人，天后Billie Eilish與虛擬時尚KOL Lil Miquela 等均曾是封面人物。超儀拍攝的造型創新獨特，大玩Cyberpunk與古典Cross over，結合時尚品牌與日本動畫大師押井守的後現代AI造型，營造強烈視覺風格！

圖片提供：King Kong magazine

攝影及形象：Oscar Chik

美術總監：YH Fong

髮型:Ben Lee

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