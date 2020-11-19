Kelly昨日出席活動時強調緋聞不是事實，對娛樂新聞當笑話睇，她表示以前在公司一年與陳國強見一、兩次，花邊新聞對她來說不會有影響，而且寫她已「out咗」。Kelly又撐馮盈盈很努力工作，相信她有能力Support自己，不一定要男人送名牌。Kelly又表示未公開戀情前，有報道指她男友是富豪，而男友聽到的反應好搞笑，說大家知道他不是富豪會否失望？並戲言會努力一點做富豪。
與陳國強緋聞視為笑話 張曦雯撐馮盈盈靠自己
Kelly昨日出席活動時強調緋聞不是事實，對娛樂新聞當笑話睇，她表示以前在公司一年與陳國強見一、兩次，花邊新聞對她來說不會有影響，而且寫她已「out咗」。Kelly又撐馮盈盈很努力工作，相信她有能力Support自己，不一定要男人送名牌。Kelly又表示未公開戀情前，有報道指她男友是富豪，而男友聽到的反應好搞笑，說大家知道他不是富豪會否失望？並戲言會努力一點做富豪。
情海翻波 于文鳳追討7000萬投資利潤 星爺：情話非商業協定
影壇紅星周星馳九七年與香港建設「太子女」于文鳳談戀愛，一度交女方管理其物業和投資，戀情其後告終，于聲稱周曾於○二年協議，同意她收取一成的投資利潤，但周否認協議具法律約束力。于入稟高院興訟，索償逾七千萬...
2020-11-19
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加國邊境人員作供： FBI曾發電郵查問孟晚舟信息
加拿大法院昨日繼續審理華為副董事長孟晚舟引渡案，並傳召一名加拿大邊境服務局人員作供。該名人員表示，美國聯邦調查局（FBI）於孟晚舟被捕時，曾發出電郵查問孟晚舟的信息，但強調自己當時並無因應採取任何行動。孟晚舟律師則批評，美國及加拿大當局進行非法協調，在本案中濫用司法程序。 一名加拿大邊境服務局人員作證時說，在孟晚舟二○一八年被捕受審時，當局沒有接受美國聯邦調查局（FBI）的指示。他又指，自己是孟晚舟被捕時的當值主管，留意到聯邦調查局發出電郵，尋求查問孟晚舟的信息。孟晚舟律師追問該名人員，有否因電郵而採取行動。該名人員回應指，現時自己已不記得電郵細節，強調沒因應電郵採取任何措...
2020-11-19
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又有新意！ 亞馬遜開拓網上藥房
全球最大網上零售集團亞馬遜除了出售書本、衣服、電器、新鮮食物及提供網上串流影視服務外，又開拓一項全新業務：網上藥房，出售醫生處方的藥物。 該集團周二宣佈，啟動這家網上藥房，為美國境內顧客提供服務。顧客可以利用流動裝置應用程式或亞馬遜的官方網站，訂購醫生處方的藥物，會有專人送貨，並會提供折扣優惠。 亞馬遜集團於兩年前收購了另一家網上藥房 PillPack，經過長時間籌備後，正式推出這項新服務。
2020-11-19
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層A室，面積597方呎，三房連套房間隔，望市景，以1038萬沽出，呎價17387元。 據了解，原業主於...
2020-11-19
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挑戰三萬點關阻力 突破在即 輝瑞疫苗報捷 杜指先升後跌
新冠疫苗續有好消息，刺激美股向好，杜指續向三萬點關進發。美國藥廠輝瑞表示，第三期臨牀試驗數據分析顯示，其新冠疫苗的有效性達95%。杜指因該消息早段升119點報29902點；標普500指數報3615點，...
2020-11-19
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盧比斯侯克拍住「上」 「海」淹悉尼
上海SP（上海上港）上周才篤定奪中超殿軍，今晚亞冠盃H組首度出師，在卡塔爾中立場鬥已休息超過兩個月的澳職冠軍FC悉尼。前者比賽狀態無疑較佳，陣中一對巴西箭頭列卡度盧比斯和侯克勢領軍旗開得勝，客勝捧得過。 （Now670、有線611、651台今晚6:00直播） 雖然上港於上周三中超季軍戰次回合中立場1:1和北京國安，兩回合負2:3奪殿軍，但列卡度盧比斯在該隊重拾射門鞋，本季聯賽累積五球，同鄉侯克則獨取六球，威力可見一斑。列卡度盧比斯今季才加盟，但過去兩季都代表全北汽車出戰亞冠盃共入五球，對此賽事絕不陌生，有望跟侯克攜手撕破FC悉尼防線。 悉尼疏於戰陣難看好 至於巴西中場奧斯卡...
2020-11-19
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【美國潮牌Supreme已死?！】
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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官非不影響心情 楊明插水式飛跌軟墊 替身代碌樓梯
楊明前日拍攝新劇《我家無難事》，親身上陣演繹在樓梯插水式飛跌在軟墊上的鏡頭，而碌落樓梯的戲份則有替身代勞。談到今年8月駕車撞壆後面臨三項控罪，他表示不會影響工作和心情。 楊明（原名林明樂）在8...
2020-11-19
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社論——用新思維 除公廁「臭名」
香港廁所協會發表一年一度的全港公廁巡查報告，曾被評定為「最急待改善」的荃灣多層停車場公廁，今年「大翻身」，獲選為「香港最佳公廁」兼金獎，反映食環署付出努力，取得小成就，值得稱許。但香港的公廁，仍有甚多受人詬病之處，署方切忌自滿，必須加把勁，在管理體制、外判制度以至科技設備等多方面作出改進，提升公廁的水平。 由劣評如潮至金榜提名，絕非僥倖，食環署在荃灣多層停車場公廁下過苦功，除了全面翻新，還引入由本地研發的空氣質素監察系統，而洗手盆採用自動洗手梘液乾手設備，並改善地面濕滑的情況，成功「升呢」，這個成功經驗，須應用於其他公廁，才能惠及更多市民。 其實，公廁問題，並非不能解決，只...
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馬場浮世繪——苗廄憑猛將破悶局
苗禮德自上月十八日以「多多寶驥」贏馬後，成績一直低沉，但昨晚終憑「龍城猛將」打破悶局，時間剛好相差一個月。至於「龍城猛將」今仗獨贏票數亦有信心，閘前由二十四倍落到十倍，真正飛到馬到！ 馬場浮世繪
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