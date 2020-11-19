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﻿與陳國強緋聞視為笑話 張曦雯撐馮盈盈靠自己

2020-11-19 列印
■張曦雯笑言當與陳國強（小圖）的緋聞是笑話。
﻿與陳國強緋聞視為笑話 張曦雯撐馮盈盈靠自己
■馮盈盈被指忽然富貴。
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　　張曦雯（Kelly）與無線前主席陳國強傳過緋聞，最近有報道指馮盈盈忽然富貴，成功撼贏Kelly成為「新寵」，令Kelly與陳國強的緋聞再被翻炒。

　　Kelly昨日出席活動時強調緋聞不是事實，對娛樂新聞當笑話睇，她表示以前在公司一年與陳國強見一、兩次，花邊新聞對她來說不會有影響，而且寫她已「out咗」。Kelly又撐馮盈盈很努力工作，相信她有能力Support自己，不一定要男人送名牌。Kelly又表示未公開戀情前，有報道指她男友是富豪，而男友聽到的反應好搞笑，說大家知道他不是富豪會否失望？並戲言會努力一點做富豪。
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