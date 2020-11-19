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﻿龔嘉欣順應民意晒事業線

2020-11-19 列印
■龔嘉欣不經意流露性感。
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　　龔嘉欣昨日在社交網上載了穿低胸喱士睡衣的性感照，坐在落地玻璃窗旁的沙發上睇書，相當寫意，不過大家的目光就被其深長的事業線及雙腿吸引，連陳凱琳和陳敏之都忍不住分別留言指「流鼻血」、「性感到呢」！

　　原來今次龔嘉欣派福利是順應民意，近日在酒店Staycation的她日前已貼出兩張吊帶喱士睡衣的背面照，並留言：「一醒來，可以看到這麼美的風景，我覺得很幸福……」當時網民紛紛要求看正面，相信今次上載的正面相，令大家更感到幸福！
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