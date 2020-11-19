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﻿張栢芝細仔面容曝光

2020-11-19 列印
■張栢芝罕有的讓Marcus（小圖）正面樣曝光。
﻿張栢芝細仔面容曝光
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　　張栢芝兩年前秘密誕下細仔張禮承（Marcus），生父身份神秘，栢芝也一直保密Marcus容貌。前晚凌晨她在微博發文，剪輯短片配普通話生日歌賀Marcus兩歲生日，Marcus樣貌亦於片段中首度曝光，看來臉圓圓、眼大大。栢芝留言：「兩年前的這一天因為你的降臨，成為了一個個美麗的日子，生日快樂，Marcus。」有網民問到Marcus父親是誰，栢芝罕有回應：「圈外的不可以嗎？」但隨即刪除相關留言。
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