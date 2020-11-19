  • 2020年11月19日 星期四
  • 27º
  • 81%
熱門： 美心伍沾德劉素芳中大人權法

日報新聞 > 娛樂

﻿哀送亡夫出殯 肥媽聲沙沙：大家好有心

2020-11-19 列印
■肥媽在謝嘉怡陪同下抵達教堂。
■披黑紗的肥媽望着靈柩送上靈車。
■Rick的遺照由長子捧着。
Previous Next

　　肥媽的72歲第二任葡籍丈夫Rick（施曉洋）本月6日病逝，肥媽前晚為亡夫在北角香港殯儀館設靈，昨日在中環聖若瑟堂舉行天主教彌撒大殮後，靈柩隨即奉移至歌連臣角火葬場火化。

　　靈車於下午1時到達聖若瑟堂時，Rick的遺照由長子捧進教堂。約20分鐘後，肥媽穿黑衣、戴着墨鏡現身，由好友黑妹（李麗霞）和應屆港姐冠軍謝嘉怡陪同到場。肥媽落車即合十向傳媒表示有心，她婉拒接受訪問，只是聲沙沙地說：「大家都好有心，我好欣慰，他（亡夫）去得好開心，大家辛苦了。」黑妹和謝嘉怡在肥媽身旁輕扶着她。大殮儀式結束後，肥媽披着黑頭紗離開，神情哀傷，並依依不捨地目送亡夫的靈柩送上靈車。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd