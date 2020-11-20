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戲院串流平台同步 《神奇女俠》聖誕上映

2020-11-20 列印
■《神奇女俠1984》終於可以上映。
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　　今年因新冠肺炎疫情關係，多套荷里活大片都不停延期上映，DC超級英雄電影《神奇女俠1984》，已多次更改上映日期，最終電影公司昨日宣佈，於下月聖誕檔期，會在北美的戲院上映，同時亦在串流平台HBO Max推出，而且不會另外收費。至於香港將於12月17日上畫。

　　扮演「神奇女俠」的女星姬嘉鐸，亦在社交網上載劇照，同時表示很高興終於等到該片能與觀眾見面。

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