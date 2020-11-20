同花姐拍廣告被指內定冠軍 ﻿《造星III》Timo：﻿﻿用實力證明﻿

ViuTV《全民造星III》83位參賽者爭做50強的前哨戰剛結束，順利入圍的參賽者中最搶眼肯定有勁跳得的26歲Timo（江宏基），加上他跟節目監製花姐（黃慧君）合作拍攝該節目冠名贊助的銀行廣告，令他不但人氣急升ig粉絲由3千變9千，亦被網民封為「花姐契仔」及傳為「內定冠軍」，對於傳聞Timo斬釘截鐵否認，更自信強調：「我一直相信用實力說話。」 撰文：杜淑霞



攝影：李維隆 服裝：DPLS LOS ANGELES @VIBEZMART 場地：Fivez



Timo在18歲時跳街舞認識狄易達，多年來跟對方亦師亦友，跳舞及做人都受對方好大影響。5年前Timo嘗試演出，3年前正式簽約經理人入行，跳舞外再向演員路出發，直到近大半年工作量大減，經理人建議他參加《造星III》，他形容「諗都冇諗」就答應，「我有9個月至半年冇工開，唯有將自己積蓄慢慢搣，最窮試過銀行得返4個位，真係驚㗎！所以冇嘢可以輸，咪搏一搏！同埋之前覺得未準備好唔敢參加，其實呢個世界永遠都冇話係準備好。」



講到甫參賽已經有廣告拍，Timo認為是機會留給有準備的人，因為廣告商邀請了7、8個參賽者面試，只有他穿着西裝現身，「知道廣告要着西裝，我咪full dress up去，其他人只着T恤牛仔褲。」雖然廣告令Timo賺到人氣，但隨之而來還有傳聞，對於「內定冠軍」之說，他再澄清：「節目真係冇劇本㗎！」至於被封為「花姐契仔」，他唔怕被指偏心，「因為我一直以嚟相信用實力說話呢幾個字，如果我冇實力，我輸都唔會畀任何藉口自己，因為未夠好未夠勁，我要鍛煉好自己，而去到o依家呢個階段好多嘢，我係好努力攞返嚟，對得住自己，如果話我係內定冠軍唔得囉！」他更透露廣告仲有AnsonBean拍的版本。



Timo自信能入到最後10強，但承認對手好強，假想敵有AnsonBean（陳毅燊）、NY（鍾諾言）和Manson（張進翹） ，他認為夠冷靜會贏到AnsonBean和NY，至於不同風格的Manson，他就直言：「我哋五五波，佢叻唱歌但唔郁，我係郁但學緊唱歌，佢都學緊跳舞，睇吓邊個學得快，我梗係話自己快啲啦！」



