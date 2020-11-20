劇集首演情侶拍牀戲 ﻿陳俞希﻿﻿爆強尼老婆最放心﻿

強尼和陳俞希（Hailey）拍檔多時，最近在ViuTV劇集《暖男爸爸》首度飾演情侶，Hailey笑言強尼跟她拍檔他太太最放心，強尼亦坦承跟Hailey演親密戲最安樂，所以好珍惜今次演出機會，特別難忘兩人拍攝的牀戲。兩人更坦承希望未來可以多些戲劇演出機會，強尼更自爆當年簽經理人合約時，更要求拍劇望事業有所突破。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Jeff Wu 化妝：Sara Wong



服裝：tout à coup(Hailey)、O.N.S (@onsclothing)強尼



強尼和Hailey這個組合，以往多是拍檔做主持，就算在劇集《已讀不回》和《假設性無罪》都冇感情戲，今次終於在《暖男爸爸》有機會演情侶，兩人都話覺得好新鮮。戲中兩人有不少親熱戲份，Hailey大讚強尼好尊重她感受，「佢都好擔心嘅，可能攬吓腰，佢會問得好清楚嘅，佢會務求我拍得安心又舒服，好少見佢咁樣問我呢啲，好尷尬又好有禮貌咁。」強尼就解釋這是基本禮儀。



Hailey笑言強尼跟她演情侶，他太太最放心，「其他人佢仲驚，因為我都見過佢，可能佢會放心啲，唔識嗰啲日對夜仲驚擦出嗰啲火花，戲假情真嘛！」強尼就話其實太太好明白他工作，「除咗做主持嗰個真係你，其他係角色嚟，佢又知我鍾意做演戲，愈做得多角色嘅可能性愈多，相信佢都知道，同埋電視劇個尺度去到邊啦！」



由於太熟關係，強尼同Hailey合作起來特別有默契，強尼坦承好珍惜今次合作機會，「我哋好多場口畀我哋發揮之餘，難得有個拍檔咁熟，大家事前可以真係研究個劇本，研究角色，大家語言又好接近，所以我好珍惜今次。」兩人都認為除了主持工作，都希望能有更多機會演戲，強尼更自爆原來當日同公司簽經理人約時已提出要求，「做主持做咗10幾年，我覺得要有突破唯一係演戲，我唔知自己能唔能夠做，但我想嘗試，以電視層面想觀眾喜愛你多啲，拍劇係一個好大幫助。」



