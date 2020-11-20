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MISIA墮馬受傷胸椎骨折

2020-11-20 列印
■MISIA不慎墮馬受傷。
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　　曾來港開騷的日本巨肺天后MISIA，於本月15日為日本TBS電視台節目《NEWS23》的傷殘奧運環節拍攝時，不幸墮馬受傷，當時MISIA以為沒大礙，但翌日感到痛楚，看醫生後才知胸椎骨的第六及七節骨折，要休養六星期才能康復。MISIA下月初的兩場演唱會將取消，至於下月底舉行的《紅白歌唱大賽》則要視乎情況才知能否參與。

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