﻿1年7個月婚姻玩完無損心情 李彩華買名牌掃糧錫自己

李彩華與內地商人老公黃彥書上周四（12日）驚爆離婚！消息曝光後，她大方直認於今年9月跟Eric已在內地辦妥離婚手續，結束
1年7個月的短暫婚姻，又強調並不牽涉第三者，只因婚後雙方加埋都見唔夠3個月，聚少離多才致溝通出現問題。Rain表示目前會專注事業，所以回復單身後便寄情工作，見她於「11.11光棍節」笑晒口慶祝，相信早已走出情傷；月前，《頭條日報》記者亦發現她於銅鑼灣開心Shopping。當日晚上7時許，Rain與女助手現身時代廣場city'super，穿上牛仔Look襯Sharp爆橙色VERSACE Tee、紮高辮的她，在人群中特別搶眼。
胃口好心情佳
其間，助手幫忙推住載了一大袋Gucci戰利品及一袋日本現烤吉士醬蘋果批的車仔，Rain就輕輕鬆鬆買嘢食，全程亦跟助手又傾又講，心情不俗，而且睇嚟仲好有胃口。見她先在冷藏櫃揀咗盒百幾蚊的8折壽司，之後又擸咗一棵日本生菜、兩盒盛惠48蚊的大碗即食拉麵，雖然貴為圈中小富婆，在港、英、澳、泰等地手持逾億元物業，又經常着到成身名牌，但私底下的Rain飲食都好慳家，在超市逛了45分鐘，買齊糧食都係200蚊有找。最後畀完錢，Rain抽番自己袋Gucci心頭好，助手就負責挽住兩袋食物，雙雙搭Lift落停車場取車返屋企。
採訪：梁志明