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﻿1年7個月婚姻玩完無損心情 李彩華買名牌掃糧錫自己

2020-11-20 列印
掃名牌 ■失婚Rain與女助手現身超市買嘢食，後者幫忙推住載了一大袋Gucci戰利品的車仔。
唔執輸 ■原來小富婆Rain都幾慳家，見到壽司做緊8折優惠，她都即刻擸番盒。
好心情 ■其間Rain與助手有傾有講，仲手指指O添，似乎心情都冇乜受離婚一事影響。
買平食 ■私下Rain食得好隨便，當日仲買了24蚊一碗的即食拉麵和生菜。
戰利品 ■離開時，Rain自己拎番袋Gucci心頭好，助手就拎住兩袋嘢食。
太性感 ■Rain曾透露老公不喜歡她拍親熱戲，坦言夫婦倆在工作觀念上有出入。
情已逝 ■Rain與Eric於去年2月2日拉埋天窗，惜婚姻僅維持1年7個月，便於今年9月秘密離婚。
獨樂樂 ■沒有伴侶在身邊的Rain依然好享受獨處生活，早前仲迷上玩Wakesurf。
Happy光棍 ■剛過去的「11.11光棍節」，Rain開開心心在工作中度過。
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        剛踏入37歲的李彩華（Rain）於去年情人節宣佈已秘嫁拍拖半年、從事鋼鐵生意的內地商人黃彥書（Eric），婚後不時於社交網大晒夫婦甜蜜旅遊照，更打算今年進行「造人」大計，滿足老人家心願。惜事與願違，受疫情影響，兩公婆因長期分隔兩地致感情生變，結果拖拉至9月正式離婚。不過已習慣獨自生活的Rain好快就走出離婚陰霾，月前她仲跟助手去銅鑼灣掃名牌、買嘢食，見她神態自若講唔停又勁好胃口，睇嚟心情已平復好多！

李彩華與內地商人老公黃彥書上周四（12日）驚爆離婚！消息曝光後，她大方直認於今年9月跟Eric已在內地辦妥離婚手續，結束

1年7個月的短暫婚姻，又強調並不牽涉第三者，只因婚後雙方加埋都見唔夠3個月，聚少離多才致溝通出現問題。Rain表示目前會專注事業，所以回復單身後便寄情工作，見她於「11.11光棍節」笑晒口慶祝，相信早已走出情傷；月前，《頭條日報》記者亦發現她於銅鑼灣開心Shopping。當日晚上7時許，Rain與女助手現身時代廣場city'super，穿上牛仔Look襯Sharp爆橙色VERSACE Tee、紮高辮的她，在人群中特別搶眼。

胃口好心情佳

  其間，助手幫忙推住載了一大袋Gucci戰利品及一袋日本現烤吉士醬蘋果批的車仔，Rain就輕輕鬆鬆買嘢食，全程亦跟助手又傾又講，心情不俗，而且睇嚟仲好有胃口。見她先在冷藏櫃揀咗盒百幾蚊的8折壽司，之後又擸咗一棵日本生菜、兩盒盛惠48蚊的大碗即食拉麵，雖然貴為圈中小富婆，在港、英、澳、泰等地手持逾億元物業，又經常着到成身名牌，但私底下的Rain飲食都好慳家，在超市逛了45分鐘，買齊糧食都係200蚊有找。最後畀完錢，Rain抽番自己袋Gucci心頭好，助手就負責挽住兩袋食物，雙雙搭Lift落停車場取車返屋企。

採訪：梁志明
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