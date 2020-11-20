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﻿你唔愛我啦

2020-11-20 列印
■林峯和34D內地女模張馨月於去年除夕夜宣佈結婚，並於9月底公布BB已出世，升呢人父。
■丁子高與楊千嬅於2009年8月在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，並於2012年誕下兒子丁進諾（Torres）。
■hmv數碼中國集團主席蕭定一與陳敏於2010年結婚，二人育有兩子一女。
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  入行廿年的Rain情路崎嶇，18歲因拍電影《別戀》與林峯撻着，惜這段Puppy Love維持半年便無疾而終。至2003年被指介入丁子高與譚凱琪戀情，翌年就影到她與蕭定一在的士內激咀，其後又跟金融闊少潘啟翀、「新五虎」何遠恒等拍過拖。
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