《手捲煙》集攞獎級卡士 ﻿陳健朗導演﻿﻿盼家棟封金馬影帝﻿

《第57屆金馬獎》頒獎典禮將於今晚在台北舉行，由林家棟主演、ViuTV劇《歎息橋》演員陳健朗執導的首部大銀幕作品《手捲煙》，榮獲7項提名，包括最佳新導演、最佳男主角、最佳劇情長片等，30歲的陳導謙稱有份提名都算對團隊有所交代，故攞唔到「新導演」都唔會失落，更謂：「有諗過自己攞會開心，但最想家棟攞影帝！」撰文：黎寶倫攝影：李維隆 劇照提供：安樂影片 特別鳴謝 : 香港亞洲電影節



2013年加入影視圈的陳健朗，曾參演電影《金都》、《中英街1號》及劇集《嘆息橋》及《VR驅魔人》等，亦執導過不少獨立電影，至今年終於為首部長片《手捲煙》任導演，並邀得金像金馬級卡士，包括林家棟、袁富華、太保、白只等演出。面對一眾前輩， 陳健朗坦言開頭都有啲緊張，過程中又跟演員們不斷傾，希望撞出新火花；而當中不少演員也不計酬勞，好似家棟更零片酬撐新一代，「佢真係好熱愛電影、對演戲有執着，亦好想做番啲嘢，其實家棟外表硬朗，但心地係善良㗎，哈哈。我都望佢攞金馬影帝，因為今次佢好投入角色，冇乜演嘅痕跡，係生活喺角色裏面。」



演而優則導的陳健朗盼演、導一直並行，惟港產片正陷入冰河時期，《手》成為上半年在港唯一開拍的電影，但他卻樂觀認為「有危必有機」，就如此次拍攝場景因疫情而易搵咗；對於電影創作面臨處處掣肘，到底應追求賣座搵錢或傳遞信息？陳健朗稱視乎創作者的初衷，自己就著重對劇本的興奮度，那麼投身電影仍搵到食嗎？他笑道：「唔係好頂到㗎，好窮，差唔多要捱麵包，有啲嘢你唔願意做咪犧牲囉，但自己有底線㗎嘛，最緊要對得住自己。我好認同杜琪峯話電影係要對社會、時代肩負一個責任，作為電影工作者都必須有呢個覺悟。」



