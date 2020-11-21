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傅嘉莉獲指導行房時間

2020-11-21 列印
■傅嘉莉、江美儀、薛家燕及李居明拍攝新片。
■傅嘉莉被批五年內結婚生仔！
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　　傅嘉莉、江美儀及薛家燕昨日齊登船，拍攝玄學家李居明監製的電影《大運同行》。

　　傅嘉莉被李居明踢爆有「男友」，她澄清男方只是今年認識的男友人，並即時將男方照片給李居明過目，李指男方童年有不快經歷，會影響和傅的關係。傅嘉莉未透露男方身份，又指李批她五年內結婚生仔，更教她行房時間和要穿紅色旺生仔！
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