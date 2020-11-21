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鍾舒漫演鳳姐 胞妹扮嫖客

2020-11-21 列印
■鍾舒祺作狀要幫鍾舒漫晒「事業線」。
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　　鍾舒漫（Sherman）和胞妹鍾舒祺昨日到尖沙嘴香檳大廈，拍攝網上節目《後樓梯之母》。Sherman扮演鳳姐，扮嫖客的鍾舒祺被問到可會摸姊姊？她說：「不用，點到即止！」

　　問到現時屬自由身的Sherman表示：「基本上做的事跟之前差不多，也是練習、表演以及拍攝短片，現在自由度大了，當然，現在自己要承擔後果。」
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