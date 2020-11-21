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下巴搭孔劉膊頭 朴寶劍賣萌谷戲

2020-11-21 列印
■朴寶劍入伍前跟孔劉為雜誌拍封面照。
■朴寶劍和孔劉合演《徐福》。
■宋仲基新片改於串流平台播放。
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　　韓國電影雜誌《Cine 21》昨公開孔劉和朴寶劍的訪問合照，朴寶劍已於8月入伍，41歲的孔劉在訪問中提到，與27歲的朴寶劍沒有代溝，其中一幅合照是朴用下巴「搭」孔劉的膊頭「賣萌」，孔劉則露出燦欄笑容，可見兩人毫無隔膜！

　　另外，宋仲基主演新片《勝利號》因疫情兩度延期上畫，串流平台Netflix昨日宣佈，該片獨家在該平台開播，但暫未公佈首播日期。圖：網上圖片
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