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Eason《求其》MV旁觀怨侶

2020-11-21 列印
■Eason在MV中冷眼旁觀情侶愛恨交纏。
■陳漢娜和黃溢濠扮演情侶。
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　　陳奕迅（Eason）新歌《是但求其愛》的MV邀得麥曦茵執導，而四位年輕演員談善言、陳漢娜、盧鎮業及黃溢濠分別飾演兩對關係錯綜複雜的戀人，穿梭酒店大堂、走廊、房間、酒吧等多個場景，上演熱戀、冷戰、爭吵等戲碼！

　　而Eason在MV中則是局外人角度，看盡連場情慾挑逗、愛恨、出賣等故事！Eason亦透過歌詞「若愛是但求開心 我問 要不要求其傷心」，唱出部份情侶的心聲！
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