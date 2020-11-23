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林子博唔敢唱老婆「飲歌」

2020-11-23 列印
■林子博重返亞視任嘉賓。
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　　林子博為亞視演出《Asia Music Show》，他透露自己於2002年離開亞視，想不到竟然以歌手身份重返，感覺好陌生。子博與麥貝夷合唱《In love with you》，他否認憑歌寄意，以前與太太唱K會唱這首歌，若要唱太太最愛的《深愛着你》就沒辦法唱。

　　子博指子女心情還可以，女兒發現他會發呆，另外現時仍考慮會否搬離舊居，他透露已預約主題樂園酒店帶子女散心。

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