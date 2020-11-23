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鄧兆尊坦言做繼父壓力大

2020-11-23 列印
■阿Lo、兆尊及沈殷怡等拍攝ViuTV節目。
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　　鄧兆尊、沈殷怡及林曉峰（Lo）拍攝ViuTV節目《調查男女》，阿Lo談到前妻康子妮與緋聞對象出席生日會，阿Lo表示最近少看新聞，他形容事情已塵埃落定，心情不會有太大起伏。

　　有指鄧兆尊的女友有兩個小朋友，他否認為此事不開心，雖然自己好憎小朋友，但與小朋友相處得來，他承認做繼父有壓力，小朋友不可以打及罵。沈殷怡與兆尊合照時有點避忌，問兆尊是否她喜歡的類型？兆尊搶答有代溝，並坦言沒時間沒有配額。

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