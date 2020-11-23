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Stephy公開被調戲真相 姜濤驚喜客串《男排女將》

2020-11-23 列印
■Stephy公開被MIRROR調戲的真相。
■姜濤殺完波後好緊張。
■Ian（左）與顧定軒鬥肌肉。
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　　由鄧麗欣（Stephy）及人氣男團MIRROR主演的ViuTV原創劇《男排女將》今日首播，ViuTV前晚播出製作花絮，首任男主角的陳卓賢（Ian）除了大晒演技及港隊球技外，更為了操肌而每天食白烚雞胸及西蘭花，最難得是他仍嗌好食，敬業樂業！片中除了有Ian及「教主」Anson Lo的操肌片段外，Ian又預告有特別嘉賓客串，隨即出現姜濤接應Anson Lo Set波，全力扣殺的片段，打完後又緊張得「叮噹手」。Stephy亦在社交網站上載被MIRROR調戲的真相，Alton拒認是「撩女王」，但又電爆Stephy說：「其實我係視乎邊個啫！」

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