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阿Sa孖好友慶生 祖兒被P圖突現身

2020-11-23 列印
■阿Sa收阿嬌生日禮物，即開心的咀好姊妹。
■祖兒「被現身」阿Sa的生日會，與一眾好友大合照。
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　　昨日是蔡卓妍（阿Sa）38歲生日，好姊妹鍾欣潼（阿嬌）在社交網站上載為阿Sa慶生的合照，並留言祝賀：「祝我sasa開心幸福快樂地過每一天！」大合照中，除了有關智斌及曾樂彤外，容祖兒更「驚喜現身」，事緣祖兒正身在內地工作，眾人P圖讓她「一齊」慶祝，認真搞笑！原來阿Sa的生日派對在周勵淇（Niki）家中舉行，Niki留言說︰「已經唔知第幾年同你一齊慶祝生日了，但今年就第一次在家中舉行，既溫馨又開心。」在馬天佑上載的合照中，發現阿Sa男友石恆聰妹妹石佩藍及吳千語也有份出席，未知大合照是否由石恆聰揸機呢？

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