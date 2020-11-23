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爛滾近藤被尊尼打入冷宮 傳木村取代任事務所幹部

2020-11-23 列印
■木村拓哉被傳將會獲晉升為尊尼的幹部。
■近藤真彥醜聞纏身，令他失去在尊尼的地位。
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　　日本80年代偶像近藤真彥日前被踢爆背妻包二奶長達五年，其後他主動向尊尼事務所提出停工處分。有指近藤身為尊尼老大哥，又得到高層喜多川Mary多年來寵愛，所以早已成為事務所的「幹部」，就算沒甚工作，都有豐厚收入。但昨日有日本爆料網指，近藤爆出醜聞之後，立即被打入冷宮，有指木村拓哉大有機會獲升為「幹部」，皆因木村所屬的SMAP已解散四年，除了他之外其餘四人都已經離開了尊尼。

　　此外，前晚中居正廣在主持的節目《松本to中居》中，被嘉賓天海祐希問到個人發展如何，中居透露至今仍放不下SMAP已解散的事實。

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