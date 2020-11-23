女團BINGO 出道4年冇人識 靠《造星III》翻身 卡文誓做有餡花瓶

女團BINGO成員26歲卡文（關嘉敏Carman）最近參加ViuTV《全民造星III》成功打入50強，前哨戰打頭陣出場，淡定表現即被兩名導師林二汶和彭秀慧爭崩頭搶入組，證明有一定實力。出道4年卡文坦承始終知名度不高，希望今次靠參賽翻身，令觀眾重新認識她。有「翻版周秀娜」之稱的卡文，最擔心被睇死是花瓶，她講明要做都要做有實力的花瓶，目標要殺入最後十強，望到時有上台solo演出機會。



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



《造星III》面試時兩位導師都話冇聽過BINGO，卡文感受特別深，「梗係hurt啦！始終又唔係太短時間，都4年都仲係未有人聽過你個名，連BINGO都未聽過，咁都有啲灰心嘅，但係唔緊要啦！我都諗住重新開始，唔緊要繼續踩啦！」



卡文承認4年來BINGO原地踏步，因不停換成員累事，她笑言：「我啲隊員係可以開兩枱麻雀！今次參加呢個比賽變咗衝破咗個關口，唔係用BINGO又再轉人嘅方式去衝破，而係用自己個人名義。今次算自己獨立單位參加呢個比賽，我都想知道，如果我唔係BINGO呢個名，我自己關嘉敏呢個名可以行得幾遠。」



由於樣靚身材正，卡文面試時被睇死做花瓶，即喊到收唔到聲，她坦言要為女團平反，「唔希望吊住個名就俾人標籤咗女子組合就係花瓶，我感覺一直以嚟都係比較多人咁樣去諗，自己都唔想有呢個名分，其實花姐都成日講，『你入圍都係因為你花瓶，你靚咪入到圍囉！』我想證明我唔係花瓶！」不過卡文亦承認靚女參賽確實有着數，「投票嘅時候啲人見到你幅相靚啲，咪着數啲囉！都係會有好處嘅，但係我都係唔想做花瓶，我想做一個有餡嘅花瓶囉！」



入十強個人表演



《造星III》現在開始分AB組對賽，更要參賽者互相投票淘汰同組成員，卡文投了老友Vincent即被網友狂插虛偽，卡文坦承預了網民的負評，反而最擔心俾導師鬧，「我覺得OK嘅，我可以handle到網民嗰啲，我係驚導師鬧我，因為佢哋係教我嘢，佢鬧我咪係我有啲嘢做得唔好或者唔啱，網民嗰啲我控制唔到㗎嘛！咩都會講一餐㗎啦！所以我OK囉！」



講到參賽目標，卡文好肯定話：「最希望梗係贏啦！但係入到十強已經好開心，十強有個人表演，因為除咗pre round係個人，之後全部都係小組表演，之後要到十強，我好想去表演自己想表演嘅嘢，諗一個構思展現畀大家睇。其實我已諗定，我好似十拿九穩一定入十強咁樣，哈哈！有個構思好想表演畀大家睇，所以我一定要入到十強！！」



