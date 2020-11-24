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Katy產後首公開演出AMA　Dua Lipa半空獻唱勁搶鏡

2020-11-24 列印
■Katy Perry榮升媽咪後首度公開演出。
■Dua Lipa被吊到半空演出。
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　　每年一度《美國音樂頒獎禮》（AMA）於美國時間周日晚上在洛杉磯舉行，雖然受疫情影響，會場限制入場人數，表演者亦要進行檢測，但仍有眾多紅歌手參與演出，包括剛於8月榮升媽媽的Katy Perry、加拿大天王Justin Bieber、英國女歌手Dua Lipa等。今次是Katy為男星未婚夫奧蘭度布林誕下女兒之後，首次公開演出。

　　獎項方面，獲三獎的Taylor Swift沒有到場，但她拍下片段，稱因要重錄很多舊歌，所以未能出席。憑《Don't Start Now》獲最受歡迎流行／搖滾歌曲的Dua Lipa就搶晒鏡，她以性感短裙行紅地氈，更大派飛吻，在演出時，Dua則被吊到半空演唱，為觀眾帶來驚喜。

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