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疫境恩愛出巡放閃城城籲勿忘限聚令

2020-11-24 列印
■城城暢談與妻兒相處點滴。
■城城上月55歲生日獲妻女吻賀。
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　　兩女之父郭富城昨於中環出席銀行廣告活動，城城指廣告內有父女劇情，不是和家人演繹亦覺溫暖。

　　問到可會讓兩女參演？城城指女兒年紀太細，並道：「家姐幾有天份，活躍和喜歡表演。（遺傳自爸爸？）可能我有帶他們看我的表演，想不到大女會唱《對你愛不完》（城城的唱跳金曲）聽到她唱真係好冧，從未諗過她會唱……作為爸爸，希望可以繼續做女兒榜樣，幾辛苦工作我都接受。」

　　談到日前與老婆方媛恩愛遊銅鑼灣「放閃」，他笑言是家庭時間，與家人及朋友聚會重要，但要記得遵守限聚令。幼稚園因疫情停課，他亦為女兒安排了家庭教師。
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