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華仔深圳拍戲醫護Look曝光

2020-11-24 列印
■穿白袍的華仔戴防護帽及口罩演出。
■華仔被網民發現在深圳開工。
■華仔亦有便服Look。
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　　有網民近日透露，深圳遇到劉德華在深圳與楊子姍拍戲，並分享疑是華仔在片中造型的相片，可見他有戴着口罩的便服Look，亦有頭戴防護帽及口罩的醫護造型。

據悉，華仔參演的是以抗疫為題材的新片，片中扮演前線抗疫醫生，但具體內容和片名仍未落實，故事背景則由新冠肺炎疫情期間發生的故事改編。

圖：資料圖片
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