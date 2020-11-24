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鈴木保奈美被指欲撇甩呷醋老公

2020-11-24 列印
■鈴木被指遭老公石橋「嚴控」。
■鈴木於《35歲》中演柴崎幸的母親。
■鈴木與織田再合作，疑令老公呷醋。
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　　鈴木保奈美在91年版日劇《東京愛的故事》演赤名莉香紅極一時，98年閃電再婚下嫁諧星石橋貴明一度息影，近年積極復出幕前演《金裝律師》及《35歲的少女》等作品。

　　雜誌《女性自身》昨日報道爆料指，鈴木多年來受老公石橋嚴格管制，她在開工日子，每日都要致電給他，拍到深夜亦不准在外留宿，又要求鈴木不可與拍檔混熟！石橋對鈴木的陳年熒幕情侶、「完治」織田裕二最有戒心！

鈴木今年7月成立事務所，並有母親和妹妹擔任高層，被指擬脫離老公的事務所，甚至是部署離婚！圖：網上圖片
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