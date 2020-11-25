鄭啟泰擔演男主角 ﻿瑪姬拍MV﻿﻿笑到標眼水﻿

瑪姬近年主力發展司儀和主持事業，疫情期間大型活動大幅減少，卻讓她有更多時間參與音樂製作業務，在不同社交平台舉行網上音樂會外，更自資翻唱自己欣賞的廣東歌及自組班底製作MV，近日翻唱陳奕迅（Eason）舊作《我有我愛你》，並邀得好友鄭啟泰擔任MV男主角！



瑪姬繼年初選唱Gin Lee的《很堅強》和周柏豪的《傳聞》後，近日翻唱陳奕迅（Eason）02年作品《我有我愛你》，更邀請前電台DJ同事兼好友鄭啟泰（Eric）擔演MV的男主角，瑪姬道：「《我》係Eason金曲中最有玩味嘅Sidetrack，Jazzy得嚟又有啲調皮，有好大發揮空間。今次嘅MV走搞笑路線，不論服飾同化妝都刻意帶出復古嘅感覺！」



瑪姬感激鄭啟泰當日獲邀即答應仗義幫忙，「司儀工作我哋合作過好多次，演對手戲就係第一次！我仲要麻煩佢去度身訂造恤衫，拍攝當日又要佢出動私伙色士風，MV入面有啲情節仲要求佢刻意醜化自己，呢個朋友真係唔話得！」



拍攝期間笑料百出



拍攝MV期間笑料百出，瑪姬多次笑到標眼水，不時要化妝師為她補妝，「我構思嘅劇情講述，我心花怒放咁出席同Eric嘅約會，一入餐廳門口，就見到佢好有型咁吹住色士風由樓梯行落嚟冧我。坐低之後，我先發現佢好奇怪，撩鼻、䟴腳、亂掉餐巾、流汗流到成個胳肋底濕晒。最後佢拎鑽戒求婚，我都係搶住應承，呼應番《我》嘅主題。」



問到為何選唱Eason的歌曲？瑪姬表示今年7月為Eason於紅館舉行的網上慈善音樂會記招擔任司儀，近距離被Eason對音樂的熱誠和對業界的貢獻感動，所以當時在台上已決定要翻唱他的作品，瑪姬亦期望能在明年再次擁有屬於自己的作品！



