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黃心穎玩狗懶理是非

2020-11-25 列印
■黃心穎分享與愛犬的合照。
■黃心穎與湯洛雯互相取消關注。
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　　黃心穎上年與馬國明拍拖期間，和人夫許志安流出車廂親暱短片後，女方避走外國，年底返港後頻在社交網「現身」疑為復出幕前試水溫，有指無線決定與她提早解約，她回覆查詢未有否認其事。而馬明和黃心穎分手後，跟黃的好姊妹湯洛雯撻着，馬、湯更不時「放閃」。黃與湯早前被發現於社交網互相取消關注。

　　黃心穎社交網昨日終於有更新，分享抱着愛犬的合照，她留言道：「我的愛犬有點生氣，因為牠變了，生日快樂！」露出燦爛笑容的她，未有回應種種是非。

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