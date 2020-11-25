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施匡翹見面會 做足安全措施

2020-11-25 列印
■曾感染新冠肺炎的施匡翹小心防疫。
■施匡翹和謝高晉齊出席活動。
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　　施匡翹在今年7月曾確診新冠肺炎後康復出院，她昨日與謝高晉齊進行網上直播宣傳新歌及舉行粉絲見面會。

　　昨天本港的確診數字突破新高，問到可有想過取消粉絲見面會？施匡翹表示曾與公司研究過，公司方面稱做足安全措施，每人須戴口罩及保持距離，只安排10位粉絲出席領取唱片及香水。她說沒有為這次活動預先接受深喉檢測，透露上月覆診時醫生說不需要，更指她的肺部很健康。

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