相隔20年返娘家拍劇 ﻿關寶慧﻿﻿幸積穀防饑捱過疫情﻿

關寶慧最近相隔20年再參與TVB劇《使徒行者3》，飾演警務處助理處長「Madam Chan」，她坦言既新鮮又好玩，同一班演員合作愉快望有機會可以再多拍劇集。去年成為舞台劇后的她，因疫情令工作計劃慘被打亂，幸好早已學識積穀防饑，經濟未受影響，仲趁這段時間努力裝備好自己。



採訪：杜淑霞 髮型：Zanki by I hair. Nail 服裝：Mountain Yam



不經不覺，寶慧對上一套參演的TVB劇已是2000年的《無頭東宮》，所以對於重返娘家感覺相當新鮮，「今次除咗江美儀喺電影合作過外，全部對手都冇合作過，錄影廠都係第一次去開工，係好有新鮮感，但一埋位以前嘅感覺就返晒嚟。」她又大讚一班新拍檔相當專業，「佢哋真係好優秀，記好晒對白先入廠，試過拍10場都係開會戲，我兩日前開始背，到揸車返工都喺度背緊，如果我記得咁辛苦，其他接嗰啲人唔記對白嘅話，我就真係瀨嘢㗎！」



逆境下轉危為機



寶慧去年憑藉舞台劇《她媽的葬禮》奪得第28屆香港舞台劇獎的最佳女主角（喜劇/鬧劇），可惜遇上疫情令她表演工作停擺，「係有少少遺憾，冇計啦！全世界都係咁，不過真係好難講，如果畀我早幾年攞獎嘅，一樣唔知會係點啫！所以無論係逆境定疫情，邊個疫都好啦！永遠要準備好自己，所以我成日都減肥㗎！咁嘅年紀自己唔keep唔鍛煉好自己，好易走樣嘛！」不過寶慧反而覺得可以轉危為機，「我趁呢段時間寫吓劇本，呢個係疫情下希望完成嘅功課。」



雖然工作買少見少，寶慧慶幸早已有穩定投資，疫情下經濟未受影響，「如果我之前唔係積穀防饑，我坐喺屋企就膝頭矯眼淚！入行前已識諗，如果我要好辛勤打幾份工嚟養家，根本唔會入行，呢行太冇安全感，三更窮五更富，要靠自己畀安全感自己，幾十年前已經同自己講花無百日紅，香港有幾多個張曼玉、鍾楚紅、梅艷芳同林青霞，你要預去唔到佢哋咁樣要咩玩法啦！」



