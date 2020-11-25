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加國開工拍新戲 山下智久揸刀演殺手

2020-11-25 列印
■拿着武士刀的山下殺氣騰騰！
■山下與活地（左）及Kevin在片場合照。
■日媒亦有報道山下拍攝新片的消息。
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　　山下智久今年8月被爆與17歲女學生兼模特兒開房後，被所屬的尊尼事務所處於停工反省處分，他在上月底與尊尼提早解約，並飛往加拿大拍電影。

　　山下於加拿大的開工照片昨日曝光，原來他是接拍Patrick Hughes執導的荷里活新片《The Man from Toronto》，更與活地夏里遜及人氣諧星Kevin Hart等合作演出。

　　Kevin在社交網上載與活地及山下的合照，他說很歡迎山下加入該片，製作該片的公司亦在網上公開山下手執武士刀的照片，該片講述扮演殺手的活地與Kevin不和，兩人均欲拉攏另一位殺手山下，以助自己東山再起。除了該片外，山下被指接拍美劇《Tokyo Vice》演男公關，同劇還有渡邊謙演出。

圖：網上圖片

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