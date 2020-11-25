疫境低調簽紙 高歌冧老婆 袁偉豪娶張寶兒：錢不是最重要

現年39歲的袁偉豪與富家千金、29歲的張寶兒，上月入紙排期註冊結婚，本港爆發第四波新冠肺炎疫情下，兩人昨日被傳媒發現在清水灣豪宅愛巢低調簽紙完婚，他們坦言因限聚令感到頭痛，仍盡量遵守措施順利完成婚禮。袁偉豪在婚禮上高歌冧張寶兒的短片亦在網上瘋傳！



袁偉豪今年9月先在社交網分享成功向張寶兒求婚一周年喜訊，兩人今年5月被爆聯名買入逾2000呎、價值7000萬元的清水灣豪宅愛巢。近日疫情反彈，他們的婚禮如期舉行，昨日在豪宅新居舉行簽紙結婚儀式，張寶兒的胞妹張寶欣擔任伴娘，兄弟姊妹團成員有謝東閔、朱智賢和林子善，周柏豪、陳山聰、胡定欣和單立文均有出席。昨日有工作人員運送氣球到豪宅會所餐廳佈置，一批警員在婚禮儀式開始前到場，查證有否違反限聚令。一對新人亦有依傳統習俗，穿中式裙褂禮服進行上頭儀式，張寶兒雙手戴上三對金光閃閃巨型龍鳳鈪，頸上有四對龍鳳鈪，珠光寶氣甚有氣派！



新郎第一個喊



有知情者爆料指「好多賓客都唔太想除口罩，所以唔係好多人有食嘢」，儀式原定於3時半開始，但延至近5時簽紙註冊，一對新人致辭，袁偉豪較冷靜，特別多謝不斷畀機會他的樂小姐（樂易玲），又多謝《打工捱世界》製作組，因為節目令他得以認識張寶兒。張寶兒致辭感謝父母時就忍唔住喊！



從網上流傳的場內短片可見，袁偉豪即場高唱情歌冧老婆，包括唱《When I Fall in Love》及他的單曲《你與你的另一半》。《你》曲是袁作曲張寶兒填詞，亦是他的求婚歌！



簽紙儀式後，一對新人晤傳媒，袁偉豪錫完老婆後笑言：「以後可以隨便錫！」兩人透露沒有玩新郎環節，主要是向長輩斟茶。袁偉豪坦言戰戰兢兢下完成儀式，自己是第一個哭，張寶兒就爆老公讀誓詞時，臨時加插深情說話，亦有唱講述兩人感情的新歌！



「婚禮用了很多錢」



兩夫妻坦言為限聚令非常頭痛，一直沒打算大搞婚禮，袁偉豪知有警員曾到場，他說會遵守限聚令，盡量減低來賓人數，現場亦有問律師，防疫用品充足，亦有提醒來賓戴口罩。



問到豪宅愛巢是否即日入伙？袁偉豪表示要先打理執拾，問到可有「造人」大計？張寶兒笑言婚紗貼身，一看就知她冇大肚，她亦不心急生BB，笑言除非有意外，長輩就很想抱孫。袁偉豪稱「婚禮用了很多錢，但錢不是最重要」，過去幾年的快樂不是用錢衡量，和張寶兒會互相支持！