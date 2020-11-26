鼎爺透露，原先節目計劃到外地拍攝，因疫情令計劃被迫取消，「主力香港拍辛苦好多，原本我哋喺新加坡再過馬來西亞，可能去埋泰國，但萬一有工作人員瀨嘢點算呀！？同埋大環境預計唔到，出去拍真係寫意好多，o依家喺廠時間耐咗，講多咗嘢之外，每集都要煮多個餸先搞得掂，真係煮到手軟㗎！」
同事羨慕筍工
不過，鼎爺覺得同阿譚拍檔好有火花，「做節目唔可以死咕咕，要有啲生氣，所以我哋成日頂咀。」阿譚笑言這份工作是筍工，好多同事都好羨慕，「返親工都有人見到我咁講，因為我每次着住呢套衫，代表我又入嚟食好嘢嘛！佢哋通常話好羡慕你咁多好嘢食，仲要喺街食唔到㗎嘛！」最難得節目已拍到第五輯，但鼎爺的菜式從不重複，他解釋團隊有份度，「佢哋會問好似有個咁嘅餸，你識唔識？我就會醒起番。」阿譚補充：「同埋同一個食材，佢都會研究好多唔同整法，又會睇番人哋食完反應去改良，所以可以源源不絕。」
跟了鼎爺多時，阿譚承認廚藝確實有進步，「我最叻整咸魚煎肉餅，我不嬲都好鍾意食，跟佢學咗知道啲肉係要加啲水落去先至滑嘅。」阿譚食得多鼎爺手勢，但暫時對方未試過她廚藝，「我整過羊架畀佢食，但佢怕羊肉嘅膻味唔肯食，同埋佢其實最鍾意食飯㗎！」鼎爺就解釋：「睇住人哋食我整嘅嘢已經好滿足，唔使點畀餸我都得。」