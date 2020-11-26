同譚玉瑛星馬外景取消 ﻿李家鼎﻿﻿呻拍《阿爺》煮到手軟﻿

由李家鼎（鼎爺）和譚玉瑛（阿譚）主持的《阿爺廚房》近日來到第五輯，兩位拍檔本來今輯將會出埠到星馬拍攝外景，但因疫情影響不能成行，只能留港拍攝，鼎爺大呻因而要煮多好多味餸，直言煮到手軟，好彩同阿譚拍攝好有花火。阿譚大讚鼎爺能夠拍極都有貨，餸菜永冇重複，除了天份，還有他好學不斷的性格，而她更踢爆廚藝了得的鼎爺，最愛竟然是食飯。 採訪：杜淑霞



鼎爺透露，原先節目計劃到外地拍攝，因疫情令計劃被迫取消，「主力香港拍辛苦好多，原本我哋喺新加坡再過馬來西亞，可能去埋泰國，但萬一有工作人員瀨嘢點算呀！？同埋大環境預計唔到，出去拍真係寫意好多，o依家喺廠時間耐咗，講多咗嘢之外，每集都要煮多個餸先搞得掂，真係煮到手軟㗎！」



同事羨慕筍工



不過，鼎爺覺得同阿譚拍檔好有火花，「做節目唔可以死咕咕，要有啲生氣，所以我哋成日頂咀。」阿譚笑言這份工作是筍工，好多同事都好羨慕，「返親工都有人見到我咁講，因為我每次着住呢套衫，代表我又入嚟食好嘢嘛！佢哋通常話好羡慕你咁多好嘢食，仲要喺街食唔到㗎嘛！」最難得節目已拍到第五輯，但鼎爺的菜式從不重複，他解釋團隊有份度，「佢哋會問好似有個咁嘅餸，你識唔識？我就會醒起番。」阿譚補充：「同埋同一個食材，佢都會研究好多唔同整法，又會睇番人哋食完反應去改良，所以可以源源不絕。」



跟了鼎爺多時，阿譚承認廚藝確實有進步，「我最叻整咸魚煎肉餅，我不嬲都好鍾意食，跟佢學咗知道啲肉係要加啲水落去先至滑嘅。」阿譚食得多鼎爺手勢，但暫時對方未試過她廚藝，「我整過羊架畀佢食，但佢怕羊肉嘅膻味唔肯食，同埋佢其實最鍾意食飯㗎！」鼎爺就解釋：「睇住人哋食我整嘅嘢已經好滿足，唔使點畀餸我都得。」



