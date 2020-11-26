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疫情反覆多部韓劇拍攝受阻 黃政民允兒停工檢測呈陰性

2020-11-26 列印
■黃政民與允兒檢測都呈陰性，劇集《Hush》將如期下月首播。
■池昌旭和金智媛的《愛在大都會》也受疫情反覆而影響拍攝。
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　　韓國跟香港一樣疫情確診數字再度回升，前日有指韓國至少10個劇組因有臨時演員確診而要暫時停工，包括由李智雅、金素妍等主演的話題劇《The Penthouse》、黃政民和少女時代成員允兒（另譯潤娥）主演的《Hush》、池昌旭和金智媛的《愛在大都會》、曹承佑和朴信惠主演《Sisyphus：The Myth》 等。

　　昨日黃政民和允兒分別透過事務所宣佈經檢測後證實呈陰性，《Hush》相關人士表示：「因為拍攝現場出現確診者，所有演員和工作人員都接受了檢測。」劇集如期下月11日首播。BLACKPINK成員Jisoo與丁海寅主演的《雪滴花》前日亦停工，昨劇組確認無人染疫，拍攝將會恢復。《愛》劇的池昌旭和金智媛都對新冠病毒呈陰性，相信劇組很快復工。

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