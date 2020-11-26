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張繼聰懶理Kay與Juno不和傳聞

2020-11-26 列印
■張繼聰指Kay近期不利報道不屬實。
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　　謝安琪（Kay）簽約麥浚龍（Juno）旗下後，共同創造多個話題作品，但最近有指Kay悄悄取消關注麥浚龍社交網，並自行開設新社交網，傳二人不和，更有報道指Kay因身形問題遭廣告商中止合作。張繼聰昨晚出席參演新片《逃獄兄弟》首映，他指報道有很多不實之處，所以不回應，工作上由太太自己交代，更讚太太一直對工作認真和專業。對於有傳Kay和老闆Juno不和，阿聰表示：「更加不關我事，我做老公是確保同老婆關係融洽相親相愛。」

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