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袁偉豪晒幸福留言：板主有喜

2020-11-26 列印
■袁偉豪與張寶兒的型格中式婚照曝光。
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　　袁偉豪與張寶兒前日在清水灣豪宅愛巢簽紙結婚，寶兒透露婚後隨即要開工，昨日她成為人妻第一日果然就要晨早出門工作，但不忘在社交網限時動態同網友講早晨，更甜笑冧晒無名指上的婚戒。而袁偉豪昨日則休假，他在社交網留言：「板主有喜，是日休息。」

　　為一對新人擔任兄弟姊妹團的林子善和朱智賢分別在社交網送祝福，子善叫Ben好好享受人夫日子，遲些變成父親更好玩。

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