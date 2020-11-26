遭于文鳳追佣金出庭玩無厘頭 周星馳嫌高院舊：係咪要裝修吓

周星馳遭前女友于文鳳入稟高等法院追討七千萬元投資佣金，他昨日首度出庭抗辯，憶述02年始安排于文鳳打理個人投資項目，主因並非她的能力或信任，而是因為「佢自己喜歡，佢想幫我」。周星馳亦否認口頭應許的一成佣金和02年的書面協議有關，反稱是某一晚與于文鳳約會時因對投資前景樂觀，感到開心而口頭提出的饋贈。



周星馳昨晨抵達高等法院獲准私家車直接駛入法院停車場，在進入法庭時他在回應記者提問時，指心情「無乜嘢」，甚至無厘頭反問記者：「你近排忙啲乜呀？」被問到覺得高院如何時，他形容法院較舊，更笑說：「係咪要裝修吓」。午休期間，周星馳與代表律師團隊在食堂用膳，有市民送給周星馳兩個李小龍模型。



月薪二萬聘舊愛為投資顧問



周星馳在庭上供稱，他於1996年成立星輝海外有限公司，處理其電影製作及其他事務，02年前，一直由胞姐周文姬和Brenda Cheung營運公司業務。他與于文鳳1998年開始拍拖，其後才開始接觸他的公司和私人業務，被問到這安排是否基於對于文鳳的信任和能力，周星馳回應：「可以咁講，但主要係佢自己喜歡，如果佢唔鍾意，我唔會逼佢。」



談及02年4月星輝海外和于文鳳公司所簽下的協議，周星馳同意協議非僱傭合約，他當時以月薪二萬元以外判形式聘用于為投資顧問。他否認自己主動要求于文鳳為他全職工作，而且他也忘掉二萬元這個水平是根據甚麼基準而訂的。由於于文鳳之前的兩份工作月薪也高過二萬元，至於為何她願意降價為周星馳效勞，他解釋：「如果佢願意，又喜歡，呢樣先係最重要。」



周星馳坦言，忘記自己在02年4月前，曾與于文鳳討論投資物業分成，他亦否認對方曾主動提出分享投資利潤的要求，也沒有要求對方「做住先」。代表于文鳳的資深大律師袁國強質疑，若不是周星馳應承有投資分利，于文鳳不會辭去舊工作，領月薪二萬元全職協助他。周星馳重申，于文鳳之所以為他效勞，主要是因為「佢想咁做。」而利潤分成是他單方面提出的，跟02年4月的協議無關。



周星馳憶述01至02年時，于文鳳平均每周一至兩次到訪他的普樂道七號寓所，其中一晚與于文鳳在寓所露台傾談，並主動建議將投資利潤一成分給她以示愛意。律師質疑，周星馳選擇以金錢表示心意，不會覺得奇怪嗎？周星馳不認為做法奇怪，亦不擔心對方選擇跟他拍拖是貪圖他的金錢。



一時開心允贈女友一成佣金



周星馳憶述提出建議是因為當晚，他對自己的投資目光很有信心，加上獲于文鳳的支持，令他感到歡愉而提出饋贈。他不認為以投資利潤一成送女友等於當她是投資代理，反而認為一成佣金是頗大的金額，當對方是女友才送她這筆錢。



案件編號：高院 民事訴訟 一五八四 二〇一二 一二四三 二〇一七