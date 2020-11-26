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蕭正楠新冠檢測證實陰性 翠如晒「合照」顯思念之情

2020-11-26 列印
■蕭正楠拍片報平安，交代自己檢測是陰性。
■翠如在網上晒與老公的拖手影子合照。
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　　蕭正楠日前拍攝節目時接觸過確診新冠肺炎患者，因而被衛生署列為「緊密接觸者」，前晚被送到隔離營隔離14天，他前晚拍片交代檢測結果呈陰性，又踢爆老婆黃翠如心痛到喊，還笑言希望朋友帶食物接濟老婆。

　　翠如前晚亦在社交網上載與阿蕭拖手跑步的「影子合照」，並留言說：「冇事冇事。」周柏豪、馬國明及陳自瑤等亦留言打氣。其後翠如又在限時動態上載煮麵照片，笑指在雪櫃發現八隻雞翼，又Tag老公指自己吃了三隻後，還剩多少隻雞翼，思念之情溢於言表。此外，在台慶夜與阿蕭翹手出場的朱晨麗，亦在社交網站上載檢測結果呈陰性，終可鬆一口氣。
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