參演《拆彈2》心情忐忑 倪妮難忘與華仔天橋談情

邱禮濤執導、劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》即將於年底上映，焦點除了多個大型爆破及動作場面外，首次來港拍攝的內地女星倪妮與劉德華的感情線亦甚有睇頭。



倪妮於2012年首次來港出席「亞洲電影節」，當時獲得最佳新人的她從劉德華手中接過獎項，笑言這是他們緣份的開始。華仔笑謂一直希望與倪妮合作，終於在《拆彈專家2》完成心願。二人在戲中的感情經歷離離合合，終於在灣仔天橋的一場感情戲中，劉德華與倪妮深情一吻。倪妮表示得知和華仔有感情戲時，內心非常忐忑；她又坦言難忘天橋談情的一幕，「那場戲看到華仔眼有淚光，心裏便很難受，他讓我感受到內心的情感。」