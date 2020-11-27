𦧲飯應做《造星III》肉緊導師 ﻿花姐大讚林二汶彭秀慧﻿﻿好抵用﻿

ViuTV《全民造星III》播出以來，除一班參賽者成為話題，導師林二汶和彭秀慧（KP）一樣令人睇得肉緊，原來當日花姐（監製黃慧君）睇中兩人易「落搭」，而她們就笑言是「𦧲飯應」做。花姐拍落大讚兩人勁抵用，她們為學員仆心仆命，二汶慘變喊包；KP更要靠玩app減壓；而經驗豐富的花姐，竟然亦被學員努力感動，搞到要公開向他們講對唔住。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



花姐最初期構思節目從第二輯節目評判入手搵導師，她睇中二汶和KP，因發覺兩人好愛節目會「落搭」，當節目拍攝期間，她便肯定冇搵錯人，「呢兩個人嘅投入係我難以想像，佢哋o依家好似無端端生咗廿幾個仔女，要好好照顧佢哋，又做經理人、保母、阿媽，上兩輯我要負責嘅嘢，佢哋一嘢已經仆倒出去做，唔使我煩，我覺得係好抵。」而兩人自爆其實是「𦧲飯應」做，因覺得自己適合做，亦好想同學員分享。



二汶和KP在前哨戰在後台搶人入組，互相推撞，甚至爆埋粗，但強調無損友誼，二汶反而認為到分組賽，好多情況不能跟KP分享而變得失落。二汶又因為太投入節目，竟變成喊包，「我估唔到自己喊咁多，我平時係唔喊！（KP：我識佢咁耐冇見過佢喊！）（花：直情感覺佢痛！）有次喊到佢哋直情分別send message畀我，問我有冇嘢。我見到佢哋（KP）嘅人輸都喊！」至於KP遇到過程中低落，就選擇玩app帶走負面情緒，「好似好鬼迷信咁，有個類似星座嘅app，佢唔係睇你星座，但係會分析你性格，有幾晚返去睇嘅時候係安撫咗我。」



講到花姐最近分別跟參賽者Timo（江宏基）和Ansonbean（陳毅燊）合作拍廣告，她澄清全程由廣告商安排，「係廣告商攞名單自己casting嘅，我都係去到拍前一兩日我先知係邊個，絕對冇偏心。（Timo傳係內定冠軍？）冇內定㗎！我心入面淨係得MIRROR同ERROR。」另外，她更點名要向Odi（陳康琪）和班長（李明憲）講對唔住，因自己太主觀，但接觸過發覺兩人都努力，對他們已改觀。



