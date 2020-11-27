盧覓雪控誹謗勝訴 李力持須付訟費及賠償

導演李力持今年3月在網上發佈節目主持盧覓雪的相片，指有她跟外籍男子的性愛片段流出，盧覓雪否認是片中人，並在6月入稟控告李力持誹謗及向他索償，盧所屬的網台昨日在網上發文，宣佈盧覓雪獲法庭判勝訴，被告人李力持需向她付賠償及訟費。



盧覓雪隨後亦在網上發文，談到近況，並表示官司告一段落，「關心我的人都不斷恭喜我，說甚麼真理必勝、正義長存，呢個一開始已經知道嘅結局，冇令我握拳跳起特別高興，我的心情只算係不高不低、不好不壞。」



