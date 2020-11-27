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坐私人飛機四圍去捱鬧　全裸珍妮花弗爆谷新歌

2020-11-27 列印
■珍妮花將推出新歌，並全裸拍攝封面照。
■珍妮花與Alex坐私人飛機到外地過感恩節惹批評。
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　　美國歌手珍妮花洛庇絲將於當地時間周五推出新歌《In the Morning》，昨日公開全裸封面照宣傳，她更戴上訂婚鑽戒。雖然她已年屆51，但身材弗爆，她曾受訪表示保持弗爆身材的秘訣是每日做運動和吃得健康，她指自己很少會讓自己有一日不做運動。去年3月，前棒球手Alex Rodriguez向她求婚，本來今年在意大利舉行婚禮，受疫情影響，婚禮舉行無期。本周二Alex上載與珍妮花乘私人飛機到別處慶祝感恩節的照片，卻被網民鬧爆在疫情爆發期間還周圍飛，行為自私。

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