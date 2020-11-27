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為參選港姐停踢足球 謝嘉怡認怕變「甲組腳」

2020-11-27 列印
■謝嘉怡小學中學時期熱愛踢足球。
■伍允龍因疫情關係，滯留美國9個月。
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　　將於下周六舉行的無線慈善節目《歡樂滿東華2020》，昨日舉行記者會，久未露面的伍允龍透露早前回港，今年1月返美國為母親慶生，遇上疫情留美至9月，他說：「疫情初時媽咪有戴口罩，有受到當地人歧視。喺美國就陪媽咪四圍去，都會感受到眼光，唔係好舒服。」

　　謝嘉怡（Lisa）當晚會表演乒乓枱上足球，席間有指她是蘇格蘭國家隊員，她解釋是小學及中學時期熱愛足球為校隊成員，後來因父親關係而停止。問到是否為參選港姐做準備？她笑笑說：「都係，因為隻腳太多肌肉。」談到可擔心一時忘形「爆粗」，她笑說：「唔會啦！好輕鬆，都係玩下。」

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